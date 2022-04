Laura G desata burlas por su exótico peinado en Venga La Alegría. ¿Aburrido? La conductora televisiva cambiará tu estado de ánimo en tres...dos...

Resulta que este martes, Laura G se puso en las manos del peinador Andrés Jaramillo, quien se puso muy creativo pues transformó la cabellera de la conductora en un dos por tres.

Laura G se dejó peinar de chongo, pero a su vez permitió que le dejarán un flequillo y una especie de patillas, todo esto para lucir bella en el matutino de TV Azteca...

Laura G (@lauragii / Instagram)

No obstante, las reacciones no fueron las esperadas, nadie aplaudió su originalidad y mucho menos su valentía por lucir diferente.

El look desató burlas sobre todo porque su compañero de programa, Sergio Sepúlveda probó que su peinado era igual al que usa la tribu urbana de Monterrey “cholombianas”.

Se burlan del peinado de Laura G (@sergesepulveda / Instagram)

A Laura G le llueven las burlas

Por supuesto, audiencia de Venga La Alegría también se burló: “Si no quieren a Laura G, díganselo pero no la peinen así de ridícula”, “Te pareces a la novia de Gru, de mi Villano Favorito”, “El peinado raid de Laura, ya no sabe cómo llamar la atención”,

“Que mal se ve porque más que se produce”, “Que peinado tan feo”, “Ja ja ja, el pelo de Laura”, “No puedo con ese peinado, me están sangrando los ojos”, “Los de producción odian a Laura”, se lee entre comentarios.

Laura G (@lauragii / Instagram)

Laura G y sus looks continúan siendo el blando de burlas

No es la primera vez que Laura G se convierte en blanco de burlas por su look, a finales del 2021, la conductora fue severamente criticada por vestir como Marge Simpson.

Comparan a Laura G con Marge Simpson (@VengaLaAlegria/Twitter)

Audiencia de Venga la Alegría la despedazó en redes sociales: “Se quiere hacer la graciosa y no le queda”, “Marge nos cae bien, la otra ridícula, no”, “Les apuesto que si la despiden sube el rating”, le escribieron.

Así como se han burlado de ella por constantemente llorar en el programa ya sea en las competencias o entre secciones.

Sin embargo, aunque la audiencia ha demostrado que la presencia de Laura G no gusta, la producción de Venga La Alegría no ha tomado en cuenta sus opiniones.