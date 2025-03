Con un mes de novios, Lalo Salazar -de 59 años de edad- y Laura Flores ya habrían hablado de boda.

Sin embargo, la familia no estaría de acuerdo ni con la relación de novios de Lalo Salazar y Laura Flores, de 61 años de edad.

Esta información de una supuesta “muy buena fuente” se dio a conocer durante el programa en YouTube, Dulce y Picosito.

Además, se reveló que la principal opositora a la relación de Lalo Salazar y Laura Flores, sería la hija del periodista.

A finales del mes de febrero, Lalo Salazar y Laura Flores oficializaron su noviazgo a través de sus cuentas oficiales en redes sociales.

A pesar de que Lalo Salazar y Laura Flores tendrían solo un mes de relación, se reveló que ya han hablado de boda.

Esta noticia fue bien recibida por los seguidores de la pareja; sin embargo, la familia no estaría de acuerdo con su romance ni la manera en que lo exponen.

Durante la transmisión del programa en YouTube, Dulce y Picosito, el periodista Carlo Uriel contó que “la sexta boda” de la actriz estaba cerca.

Y aunque aseguró que tenía una buena fuente, la cual además señalaba que los hijos de la pareja se llevaban bien, esta última información fue desmentida.

“Les puedo decir que si han platicado dentro del círculo cercano de la sexta boda, me lo cuentan de una muy buena fuente y que sus hijos se llevan muy bien”.

Ya que Joel O’Farril dijo tener un dato de Oana Salazar, hija de Lalo Salazar, quien no estaría de acuerdo con lo que está pasando.

Mónica Noguera, ex esposa de Memo del Bosque, llora al hablar de la salud del productor

La periodista Analu Salazar apoyó este dato y destacó: “No es cierto que sus familias se llevan (...) la hija de Lalo Salazar le pone las cruces a Laura Flores”.

“Le dice: ‘ay no papá, por favor, aguanta vara, no seas payaso, todos estamos tranquilos, anden, pero no se exhiban’”.

Analu Salazar