Laura Bozzo -de 72 años de edad- se diagnosticó solita el Síndrome de Peter Pan por cuánto le gusta la chaviza.

“Empatizo mucho más con la gente joven, ¿me entiendes? Será que yo tengo el Síndrome de ‘Peter Pan’, no empatizo con la gente mayor, es un problema, de verdad que es un problema. A mi me gustaría tener amigas, mi querida Verónica Castro, suelo no llevarme, a mi me gusta la gente joven. Yo amo las redes, por eso tengo el éxito que tengo en redes”

