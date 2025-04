Las cenizas de Dulce fueron enviadas como “basura”, acusa sobrina a Romina Mircoli, su hija

Nueva información revela que Romina Mircoli no tenía una buena relación con su mamá Dulce.

Liz, sobrina de Dulce, asegura que Romina Mircoli le mandó por estafeta las cenizas de la cantante ya que no sabía qué hacer con ellas.

Isabel Noeggerath, hermana de Dulce, es quien tiene las cenizas de la cantante y no Romina Mircoli.

Liz, hija de Isabel Noeggerath -de edad desconocida-, asegura que Romina Mircoli le mandó por estafeta las cenizas de Dulce, quien murió el 25 de diciembre de 2024.

“Yo las tengo”, dice Liz -de edad desconocida- así como informa que el 6 ó 7 de enero su tía llegó a su casa de una forma indignante.

"Me hablaron de la funeraria, me imagino que de la ciudad de México, para avisarme que la iban a mandar. Me dijeron que una funeraria de Monterrey la iba a recoger, una funeraria que cruza por Laredo. Llega a mi casa a las 6 ó 7 de la noche, era como un carro de estafeta, llega con la bolsa negra y lo hago pasar porque debo firmar. Recibí su acta de defunción. Me dice el señor: ‘Vengo desde Laredo entregando muertitos’. Sentí como si me hubieran mandando por estafeta a mi tía...que ya era basura, está mal"

Liz, sobrina de Dulce