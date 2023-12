Carin León estuvo hace dos días en Al Volante con el Escorpión Dorado, donde reveló 5 cosas entre las que incluyen declaraciones sobre Christian Nodal y Eduin Caz.

Sin duda, Carin León ha subido a grandes pisadas en el regional mexicano, situación por la que también se ha ido codeando con varios de la música en México y algunos en Estados Unidos.

Pero ¿qué tanto chisme tiene Carin León -de 34 años de edad- sobre sus colegas?

El cantante hizo estas 5 revelaciones de los artistas y de sus gustos y música, al platicar con el Escorpión Dorado:

Carin León se subió Al Volante con el Escorpión Dorado -de 42 años de edad- donde habló de su experiencia con varios cantantes y hasta contó que algunos lo decepcionaron.

El cantante dejó en claro que en ocasiones sí es mejor no conocer a los ídolos, para quedarte con otra impresión.

Y es que contó que hubo uno que sí le dolió conocer, pues se mostró muy indiferente cuando lo vio por primera vez, pues lo trató con bajeza.

Y aunque dejó en claro que su ídolo no era Christian Nodal -de 24 años de edad- sí compartió que se ha topado con “peores” que la actitud que trae él.

“Hay una decepción que sí me tocó, pero no la voy a decir (...) Ah no, no mames, ese [Christian Nodal] no, otras peores”.

Carin León, cantante.