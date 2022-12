Desafortunadamente, en redes sociales están circulando las últimas fotografías de Ubaldo ‘Lalo’ Rodríguez con vida y sin ella, por lo que su viuda Wanda Torres está pidiendo que detengan la difusión.

A través de su cuenta de Facebook, Wanda Torres exige que dejen de compartir las últimas fotos de Ubaldo ‘Lalo’ Rodríguez, quien sorpresivamente murió el 13 de diciembre.

“Por favor les pido con el corazón en la mano que dejen de estar pasando por las redes las últimas fotos de él. Por salud mental, de mis hijos, nietos y mía. Déjense de tanta morbosidad”, suplica la esposa de ‘Ubaldo’ Lalo Rodríguez.

Así como pide recordar al llamado ‘Gigante de la salsa’ como el artista que puso en innumerable ocasiones el nombre de Puerto Rico en alto, con su música y ahora su legado musical.

“Para ustedes fue su cantante, pero para nosotros fue papiuelo, papi y esposo” y con el objetivo de frenar todo lo que se dice alrededor de su muerte, agrega: “El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Dios lo bendiga”.

Wanda Torres, pide no difundir las últimas fotos de Lalo Rodríguez (Wanda Torres)

¿De qué murió Lalo Rodríguez?

La noticia de la muerte de Ubaldo “Lalo” Rodríguez conmocionó a la familia, amigos y a la industria de la música tropical.

Esto porque el cuerpo de Lalo Rodríguez fue encontrado sin vida el 13 de diciembre en un edificio ubicado en Calorina, en Puerto Rico.

Según información de Telemundo, la policía dio con el cadáver gracias a una llamada que le fue realizada al 911.

La familia del salsero, que dejó esta vida a los 64 años de edad, fue quien confirmó su identidad; sin embargo, aún no está clara la causa de la muerte por lo que el Instituto de Ciencias Forenses ya trabaja en ello.

Ubaldo "Lalo" Rodríguez (Especial)

Cabe recordar que en los últimos meses, Lalo Rodríguez luchó contra una enfermedad respiratoria por lo que estuvo internado durante unos días.

Propiamente, el cantante lo confirmó a través de un video con el que intentó tranquilizar a sus seguidores así como agradecer las muestras de apoyo y cariño.

“Todas las personas que han estado preocupadas por mi salud, me comunico para decirles que ya no estoy intubado, estoy en recuperación y prontamente me verán en video para que vean que estoy bien”, y más tarde se dejó ver ya recuperado.