Talina Fernández contó durante una de sus participaciones en Sale el Sol, que por los años 70, fue paciente de unos extraterrestres que le curaron una rodilla.

Nadie podía creer lo que Talina Fernández -fallecida a los 78 años de edad- estaba contando en Sale el Sol, sobre ser operada por extraterrestres.

Y la verdad es que seguimos sin creerlo, así que te compartimos la forma en que Talina Fernández compartió su operación extraterrestre.

La muerte de Talina Fernández, desató mucho sobre lo que ‘La dama del buen decir’, compartía en televisión y uno de estos detalles, fue cuando contó haber sido operada por unos extraterrestres.

Recordemos que fue en Sale el Sol, el último programa en televisión que le abrió las puertas a Talina Fernández, y fue ahí donde narró cómo fue operada por extraterrestres.

Explicó que fue en 1977 que le pidieron hacer la traducción, junto a Lolita Ayala de 72 años de edad, de Uri Geller, “un ilusionista conocido por doblar cucharas y parar relojes”.

Sin embargo, por el nerviosismo, Talina Fernández no se dio cuenta de la importancia de un comentario del público.

Unos días después, Talina Fernández contó que una amiga la contactó con una persona que la acercara a los hombres extraterrestres que curaban en el Ajusco.

Por coincidencia, cuando Talina Fernández estaba por encontrarse con los hombres extraterrestres, se lastimó la pierna, “la traía amoladísima, hinchada”.

Cuando la periodista llegó al sitio junto a otra reportera de Televisa, los hombres extraterrestres le contaron “sobre el hoyo negro”, pero ella cortó la comunicación para probar si la podían curar.

“El señor me empieza a decir que el hoyo negro, les digo, yo no entiendo nada del hoyo negro, Televisa quiere que les digan quiénes son ustedes para que los curen y me dicen, -nosotros no podemos curar a todo el mundo.

Les dije, traigo una rodilla hecha pinole”.

Talina Fernánez, periodista.