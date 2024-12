Eugenio Derbez -de 63 años de edad- confiesa que a Karime Pindter le fue “muy bien” en la nueva temporada de LOL, pero todos se preguntan si ¿La Mole fue ganador?

Desde hace varios meses se ha creado una gran expectación por la séptima temporada de ‘LOL: México’.

Y es que durante su participación en La Casa de los Famosos México 2024, Adrián Marcelo -de 34 años de edad- cometió una indiscreción al revelar quién ganaría LOL.

De acuerdo con Adrián Marcelo, La Mole -de 42 años de edad- fue ganador de LOL mientras que Karime Pindter se habría quedado con el segundo lugar.

Las declaraciones de Adrián Marcelo generaron gran controversia y es que en ese momento todavía no se habían dado a conocer a los participantes de la nueva temporada de LOL.

Damián Cervantes advierte que sus haters no van a soportar cómo la rompió en LOL temporada 7

LOL temporada 7: Participantes de la nueva temporada de Last One Laughing de Eugenio Derbez

En medio de todas las especulaciones, Eugenio Derbez se refirió sobre las especulaciones y habló sobre el paso de Karime Pindter -de 31 años de edad- y La Mole en la séptima temporada de LOL.

Será el próximo 6 de diciembre que se estrene la séptima temporada de LOL con 11 participantes que buscarán ser los grandes ganadores.

A días del estreno de la nueva temporada de LOL, Eugenio Derbez concedió una entrevista con Yordi Rosado donde habló sobre lo que se viene.

Durante su conversación, Eugenio Derbez aseguró que a Karime Pindter le fue “muy bien” en la nueva temporada de LOL.

Sin embargo, Eugenio Derbez también se refirió a los rumores de que La Mole sería el ganador de la séptima temporada de LOL.

Durante su conversación, Eugenio Derbez dejó en claro que La Mole no sería el ganador y aseguró que Adrián Marcelo lo dijo para provocar algo en las personas.

“De hecho, es Adrián Marcelo el que había dicho que ya sabía que la nueva temporada de LOL la había ganado ‘La Mole’ y no. Ya ves que le gusta jugar con la mente de la gente, bueno, jugó con la mente de todos los espectadores y no fue lo que él dijo, seguramente lo hizo con algún fin, no sabemos cuál”

Eugenio Derbez