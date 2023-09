La hija de Luis Ángel ‘El Flaco’ se manifiesta a su familia con un curioso detalle que se ha hecho presente en varios momentos de su vida.

El lunes 14 de agosto se dio a conocer la lamentable muerte de la hija adoptiva de Luis Ángel ‘El Flaco’ cuando se encontraba en Playa Cerritos en Mazatlán, Sinaloa.

María Fernanda hubiera cumplido 22 años de edad el pasado 13 de septiembre, por lo que su familia la recordó.

A más de un mes de la muerte de María Fernanda, Luis Ángel ‘El Flaco’ -de 39 años de edad- confesó cómo es que su hija se les manifiesta.

Luis Ángel ‘El Flaco’ también pidió más empatía pues ha recibido muchas críticas por cómo murió su hija y no quiere que la memoria de María Fernanda sea dañada.

A más de un mes de la muerte de María Fernanda, Luis Ángel ‘El Flaco’ concedió una entrevista para el programa Hoy.

Durante su conversación, Luis Ángel ‘El Flaco’ reveló que su hija sigue presente en su vida y es que se les ha manifestado con un peculiar detalle.

Luis Ángel ‘El Flaco’ puntualizó que a varios integrantes de su familia se les ha manifestado su hija a través de las mariposas.

Pese a que se ha manifestado a varios integrantes de su familia, Luis Ángel ‘El Flaco’ reconoció que a él no y que le gustaría que su hija se le manifestará a él.

“A mí no me ha pasado, yo quiero ver una mariposa en mi mano, que se me pare, no sé cómo explicarlo”

Luis Ángel ‘El Flaco’