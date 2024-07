¿Christian Nodal llevó a Belinda -de 34 años de edad- a la hacienda donde se casó con Ángela Aguilar? Revelan que el cantante había vivido momentos muy románticos con su ex en ese lugar.

A través de las redes sociales se viralizaron varias imágenes que mostrarían que Ángela Aguilar y Christian Nodal -de 25 años de edad- se habrían casado en Cuernavaca, Morelos.

En las fotografías se puede ver a Ángela Aguilar -de 20 años de edad- y Christian Nodal vestidos de blanco para este especial momento.

De acuerdo con los primeros reportes la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal habría tenido lugar en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, de Morelos.

Sin embargo, hay un detalle que ha sorprendido a los usuarios de las redes sociales y es que se dio a conocer que no era la primera vez que Christian Nodal visitaba la hacienda.

Y es que se compartió un video con el que se comprobaría que Christian Nodal llevó a Belinda a esta hacienda, será ¿que no ha olvidado a su ex?

Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron vestidos de blanco (Especial)

¿Belinda estuvo en la hacienda donde se casó Christian Nodal con Ángela Aguilar?

En medio de las críticas que recibieron por su romance, Ángela Aguilar y Christian Nodal sorprendieron al casarse en una ceremonia privada donde solo estuvieron presentes su familia y amigos más cercanos.

En las redes sociales se difundieron varias imágenes que muestran cómo habría sido adornada la Hacienda San Gabriel de las Palmas para la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Pero hubo una imagen que llamó la atención de las personas y es que mostraría que Christian Nodal ya había estado en ese lugar.

Nada más y nada menos que con Belinda, por lo que las especulaciones de que Christian Nodal no ha olvidado a su ex no han cesado.

A través del canal de Youtube de Michelle Rubalcava se difundió una imagen en la que muestra una zona de la Hacienda que tendría una especie de alberca larga.

Mismo lugar donde Belinda había compartido un video cuando se encontraba saliendo con Christian Nodal.

Por lo que de inmediato se señaló que Christian Nodal ya conocía muy bien la Hacienda donde se casó con Ángela Aguilar pues había vivido momentos románticos con Belinda.

Belinda, Ángela Aguilar y Christian Nodal (Especial)

¿Christian Nodal no ha superado a Belinda? Creen que mientras se casó con Ángela Aguilar estuvo pensando en su ex

A través de su canal de Youtube, Michelle Rubalcava fue más allá pues aseguró que Christian Nodal le habría propuesto a Ángela Aguilar que se casaran en ese lugar.

Michelle Rubalcava incluso especuló con la posibilidad de que Christian Nodal no haya superado a Belinda como quiere hacer pensar.

Y es que para Michelle Rubalcava es muy raro que una persona escoja un lugar en donde vivió momentos muy románticos con su ex para casarse con otra persona.

Incluso Michelle Rubalcava insinuó que Christian Nodal pensó en Belinda mientras se encontraba casándose con Ángela Aguilar.

Este detalle ha hecho suponer a Michelle Rubalcava que la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal empezó con el pie derecho y es que fue un lugar en el que ya había estado Belinda.