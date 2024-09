Kristal Silva, la conductora de Venga La Alegría, revela qué es lo que sucede con su lado maternal luego de 16 años de relación y tres de matrimonio con Luis Ángel Garza.

Hoy en día es más común escuchar a mujeres que desean no tener hijos, pero ¿es el caso de Kristal Silva? La conductora se sinceró sobre si desea o no ser mamá.

Y es que para muchos la larga relación de Kristal Silva -de 32 años de edad- con Luis Ángel Garza sería sinónimo de agrandar la familia, pero respecto a ello, es ella misma quien comparte sus deseos.

¿Kristal Silva será mamá? Sí lo tiene planeado, pero no para este año

Kristal Silva tiene bien claro cuáles son los planes a futuro sobre su maternidad, pues sabe que sí quiere ser mamá, pero no este 2024.

Luego de 16 años de relación y tres de matrimonio con Luis Ángel Garza, la conductora de Venga La Alegría se sinceró con TVNotas sobre su maternidad.

Kristal Silva con su esposo Luis Ángel Garza. (@kristalsilvamexico)

Primero, Kristal Silva descartó estar embarazada en este momento. Sin embargo, dio la posibilidad de que esto suceda, pero no a muy corto plazo.

Según los planes de la conductora de Venga La Alegría, buscará ser mamá en 2026, es decir, a los 34 años de edad.

Kristal Silva, conductora. (@kristalsilvamexico)

Y es que Kristal Silva asegura que incluso actualmente se está sometiendo a estudios médicos para ver que “todo esté bien”, para así poder ser mamá dentro de dos años.

Sin embargo, Kristal Silva junto con su esposo, no descartan la posibilidad de congelar sus óvulos para no tener presión del tiempo y “por si algo no funciona bien”.

Aunque la conductora y ex concursante de certámenes de belleza no habló de adopción ni vientre subrogado, puso su fe en Dios les permita hacerlo “natural”.

Kristal Silva trabaja en el proceso para ser mamá y cantante

Kristal Silva ya dijo que se está sometiendo a exámenes médicos para que -en dos años- que deseé ser mamá, todo esté bien, pero no es la única preparación que actualmente está teniendo.

Gracias a los concursos o realities dentro de Venga La Alegría, Kristal Silva se dio cuenta que sí tiene talento para el canto y ahora está tomando clases para perfeccionar.

Pese a que ser cantante era un sueño que Kristal Silva tenía desde niña, lo dejó por la conducción. Sin embargo, las pequeñas participaciones que ha tenido de canto, le sirvieron para reavivar este objetivo.

Y aunque Kristal Silva no tiene una fecha de lanzamiento de canciones o no reveló su objetivo con la música, sí dejó claro que está tomando clases porque se percató que talento musical sí tiene.