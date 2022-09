De acuerdo con Kimberly Flores, ella y su esposo, Edwin Luna, serían una de las parejas más juzgadas del medio artístico.

Esto explicó la modelo guatemalteca de 33 años de edad, se debería principalmente a su forma de ser la cual expone de manera constante en redes sociales.

Sin embargo, Kimberly Flores aseguró que no va cambiar puesto que esto sería parte de su esencia y hay quienes la apoyan de esta manera.

Durante un episodio de su nuevo podcast junto a Edwin Luna, “Pa’que sigan tirando”, Kimberly Flores aseguró que ella y su esposo serían de las parejas más juzgadas del medio.

Esto, aseguro Kimberly Flores, se debería principalmente a su manera de ser, ya que se considera una mujer independiente y no solo la esposa del vocalista de La Trakalosa de Monterrey.

“Somos de las parejas más juzgadas para la gente, una porque soy una mujer que nunca me dejo, soy una mujer que no se considera la esposa de ningún otro artista, (…) no me gusta ser ‘la esposa de’”

Kimberly Flores