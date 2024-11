Hace unos días, Edwin Luna convivió con su hijo Miguel Luna, fruto de su relación con Erika Monclova, con quien estuvo casado antes de Kimberly Flores.

Aunque Edwin Luna creyó que su relación mejoraría con su primogénito, quien actualmente tiene 11 años de edad, no fue así y la culpa la tendría Kimberly Flores.

Esto porque el menor de edad declaró que se sintió incómodo en casa de su padre debido al trato que recibió de la influencer y cantante.

Kimberly Flores y Edwin Luna (@edwinlunat)

¿Kimberly Flores maltrata al hijo de Edwin Luna? Esto contestaron cuando les preguntaron sobre lo que dijo el niño

Al tratarse de un niño, Kimberly Flores, actual esposa de Edwin Luna, fue acusada de maltrato por lo que reporteros del programa Siéntese quién pueda aprovecharon su paso por el aeropuerto para aclarar la situación.

Al respecto, Kimberly Flores -de 35 años de edad- negó que Miguel Luna, primogénito de Edwin Luna -de 37 años de edad- se sintiera incómodo en su casa, por el contrario, según la influencer la pasó muy bien junto a sus hermanos.

“Vimos al niño bien contento, queriendo a los demás, a sus hermanitos porque en realidad lo son. No tengo más que decir mas que lo que nosotros vimos en la casa” Kimberly Flores

Por su parte, Edwin Luna minimizó las declaraciones de su hija asegurando que a esa edad no sé es lo suficientemente maduro para dar un punto de vista claro.

Así como pidió tener una oportunidad para hablar con su hijo y que él le externe su sentir ya que los niños pueden ser influenciables, esto en referencia a que la relación con su ex es mala por lo que cree que ella está detrás de todo.

“A esa edad no tenemos la madurez necesaria como para un punto de vista, como para que él este diciendo ese tipo de cosas. Espero estemos juntos y me externe este tipo de cosas. En Estados Unidos a partir de los 12 años pueden dar su punto de vista. Espero que así sea porque él tomó la decisión” Edwin Luna

Edwin Luna no ayuda a su hijo a cumplir su sueño: convertirse en cantante

No es un secreto. Edwin Luna y su hijo Miguel Luna no tienen una buena relación al punto que el líder de La Trakalosa de Monterrey no apoya a su hijo con su sueño de convertirse en cantante.

En una entrevista, Miguel Luna reveló que es su mamá Erika Monclova -de edad desconocida- quien lo apoya en iniciar una carrera como cantante ya que su papá no lo hace.

No obstante, aclaró que no le afecta el desinterés de su papá ya que no lo necesita y tampoco quiere que el público lo acepte por ser hijo de un cantante.