Kenia Os -de 24 años de edad- habló de cómo el tomar terapia la ha ayudado a sobrellevar todo el hate que hay en su contra, pues ni ella se salva de las críticas en las redes sociales.

Y es que muy al pesar de los detractores de la joven cantante, Kenia Os ha sabido consolidarse dentro de la industria una vez dio el salto hacia la música.

Además de que cuenta con su propia línea de maquillaje.

Esto le ha sumado una gran cantidad de “keninis” -nombre con el que se le conoce a su grupo de fans- que apoyan incondicionalmente a la cantante.

Aún así, y pese a que Kenia Os sabe que hay todo un ejército que la respalda, muchas veces es imposible que la cantante no se vea afectada por todo el hate que hay en torno a ella.

Por lo que tuvo que salir a buscar las herramientas necesarias para afrontar las críticas hacia su persona y su carrera.

Kenia Os (@keniaos / Instagram)

Kenia Os va a terapia para lidiar con el hate que le tiran en redes sociales

Fue durante una entrevista para miembros de la prensa, que Kenia Os habló de la forma en la que ir a terapia la ha ayudado para no dejar que el hate le gane.

Para esto, la cantante admitió tener un grupo de apoyo dentro de su equipo de trabajo conformado por mujeres, mismo que la ha respaldado en muchos aspectos.

Aún así, Kenia Os admite que lo más difícil es lidiar con el hate, pues prácticamente es su pan de cada día en las redes sociales. Sin embargo, es un tema que ha trabajado con su psicóloga.

Lo que le ha permitido no solo no tomarse las críticas en su contra de manera personal, sino que también la ayuda a no cuestionarse a sí misma todo lo negativo que le llegan a escribrir.

Kenia Os (@keniaos / Instagram)

Kenia Os se enfoca en el trabajo para no pensar en el hate

Pese a que las terapias psicológicas han sido de gran ayuda para Kenia Os, la cantante aseguró que otra de las herramientas en las que se apoya para lidiar con el hate es con su trabajo.

Esto en sentido de que el estar trabajando en su nuevo álbum es algo que la mantiene motivada, además de enfocada.

Y aunque Kenia Os tiene por seguro que el hate nunca se va a acabar, por lo menos ya sabe las mejores formas en que puede trabajar el tema para que no se le salga de las manos.