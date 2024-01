Kenia Os -de 24 años de edad- dejó salir su lado más espantado para regañar a una de sus fans.

Y es que la fan le confesó a Kenia Os que estaba enamorada de su primo.

De acuerdo con Kenia Os, el “amor prohibido” de su fan sería completamente incorrecto e incluso algo imposible.

Kenia Os colaboró con ‘Glamour’ para una campaña publicitaria, respondiendo preguntas de sus fans sobre amores prohibidos.

Mientras Kenia Os leía las preguntas de sus fans, en espantada terminó regañando a una de ellas.

Pues su fan le confesó a la cantante mexicana que estaba enamorada de su primo, quien estuvo viviendo en Dallas, Estados Unidos.

Sin embargo, la confesión agarró desprevenida a la cantante mexicana, quien aseguró no creía que estos sentimientos estuvieran bien .

Incluso, Kenia Os preguntó a su fan si todo estaba “bien en casa”, ya que no lo consideraría algo normal o siquiera posible.

Finalmente, la famosa negó que estuviera bien esta clase sentimiento y su único tip para la fan fue un rotundo “no”.

“O sea un primo, no, un familiar, no, no, no, totalmente, no, por favor, ¿cómo te vas a enamorar de un primo?”

Kenia Os