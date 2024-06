Kate del Castillo pide a mexicanos votar en las elecciones 2024 y termina generando polémica en las redes sociales porque le recuerdan que ni vive en México.

Días antes de las elecciones 2024, Kate del Castillo -de 51 años de edad- sorprendió a sus seguidores al compartir un video donde invitaba a sus seguidores a votar.

A través de su video, Kate del Castillo instaba a las personas a ejercer su derecho a voto este 2 de junio y no perder la oportunidad de elegir el futuro del país.

Sin embargo, el mensaje de Kate del Castillo no fue muy bien recibido por las personas y no dudaron en criticar a la actriz.

Algunos usuarios incluso aprovecharon el video de Kate del Castillo para promover sus ideas políticas y criticarla por opinar sobre la política de México cuando no vive en el país.

Kate del Castillo aprovecha su visita a México para pedir votar en estas elecciones 2024

El nombre de Kate del Castillo se convirtió en tendencia luego de que compartió un video para instar a las personas a votar en las elecciones 2024.

A través de su cuenta de Instagram, Kate del Castillo compartió un video de 32 segundos en donde hace un llamado para que los mexicanos salgan a votar este 2 de junio.

Kate del Castillo, actriz. (Agencia México)

Kate del Castillo compartió que se encontraba en México por motivos de trabajo, pero iba aprovechar su estadía para acudir a las casillas a votar.

“Yo estoy en México y vine a votar. Bueno, vine también a trabajar” Kate del Castillo

En su corto video, Kate del Castillo señaló que es importante salir a votar, ya que es la manera que se tiene de mostrar la inconformidad que se tiene con el gobierno.

Aunque no mencionó ningún partido político, Kate del Castillo destacó que es importante alzar la voz en estas elecciones 2024.

“Creo que si estamos inconformes, si estamos enojados o algo que no nos gusta tenemos que salir y alzar la voz. Y ¿Cómo? Pues votando” Kate del Castillo

Kate del Castillo señaló que espera que se viva una jornada electoral pacífica y que este 2 de junio no haya ningún problema para que todas las personas puedan ejercer su derecho al voto.

“Vitando en paz, votando con amor a nuestro país para que todo salga bien este domingo. Pero no lo olviden vayan a votar y que todo salga bien” Kate del Castillo

Así criticaron a Kate del Castillo por hacer un llamado para votar en estas elecciones 2024

Aunque el video de Kate del Castillo es muy corto, sus palabras fueron suficientes para que fuera tundida en las redes sociales.

Y es que usuarios aprovecharon la publicación de Kate del Castillo para mostrar sus afiliaciones políticas.

Pero no solo eso y es que Kate del Castillo desató una ola de críticas en su contra y es que usuarios señalaron que no podía opinar cuando ya desde hace varios años no vivía en México.

Y es que actualmente Kate del Castillo reside en Los Ángeles, California, Estados Unidos, pero mantiene una presencia activa en México debido a diversas ofertas de trabajo.

Incluso algunas personas consideraron que se había vendido, pues creen que famosos como Kate del Castillo solo opinan desde su privilegio.

“Te admiro como actriz, pero querer vender a México a personas que solo buscan su interés, no”, “¿También te dieron tu billete como a Derbez?”, destacaron algunos usuarios.

Mientras que otros se fueron más allá al recordarle a Kate del Castillo que con otros gobiernos no había podido viajar a México: “No se te olvide que con Peña no podías venir al país”.

Otros usuarios si apoyaron a Kate del Castillo señalando que ella solo había pedido a las personas salir a votar este 2 de junio y no había mostrado ninguna inclinación política para las elecciones 2024.