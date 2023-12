Karol Sevilla responde así a Romina Marcos y Niurka por pintarla como la villana; hasta Juan Osorio celebró la nueva relación de Emilio Osorio.

En 2022, Karol Sevilla y Emilio Osorio revelaron su ruptura tras un año de relación.

Pero durante su estancia en La Casa de los Famosos México, el cantante contó que seguían siendo novios.

Meses después, Emilio Osorio compartió que ya tenía nueva novia y era Leslie Gallardo, de 23 años de edad.

Su familia lo felicitó de una forma poco convencional, pues comenzaron a tirarle indirectas a Karol Sevilla.

Emilio Osorio -de 21 años de edad- tiene nueva novia y su familia ya convive con Leslie Gallardo, hasta han celebrado que el cantante tenga una nueva pareja.

La primera en manifestar su alegría por su nueva cuñada fue Romina Marcos, quien comentó una foto de Emilio Osorio y su novia.

Romina Marcos -de 28 años de edad- está feliz porque la nueva pareja de Emilio Osorio lo presume, a diferencia de Karol Sevilla que escondió su relación con él.

¿Cómo se llama el niño de Paw Patrol? Los cachorros no son los únicos protagonistas de la serie animada

Por su parte, Niurka -de 56 años de edad- fue la siguiente en manifestar su alegría por el menor de sus hijos.

Pero fue muy directa al atacar a Karol Sevilla con su toque pasivo agresivo.

“En esta ocasión sí que se preocupe mi querida Karol, que la aprecio mucho, pues por hacer una relación normal, no de tanta distancia así como tan alejados. También tiene que agarrar sus relaciones como una de sus prioridades porque si no todos los hombres se le van a ir”

Por si fuera poco, Juan Osorio -de 66 años de edad- también dijo que estaba feliz por la nueva relación de Emilio Osorio.

La familia de Emilio Osorio ha sido muy directa al señalar a Karol Sevilla como una “mala novia”, pero ella se lo tomó con madurez.

“No voy hablar de nadie de allá (...) Al final una siempre va ser la mala del cuento y esta vez me tocó ser la villana, entonces no voy hablar al respecto de absolutamente nadie y que siga así como villana, me queda el personaje”

Karol Sevilla