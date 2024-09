Justin Bieber -de 30 años de edad- estaría “perturbado” por las denuncias sexuales contra Puff Diddy Sean Combs.

Y es que hace menos de un año, Justin Bieber incluso colaboró con Puff Diddy Sean Combs en la canción ‘Moments’

Por lo que tras darse a conocer la detención del productor musical, aseguraron que el cantante canadiense optó por aislarse.

Estas declaraciones habrían sido obtenidas por una fuente cercana a Justin Bieber para el ‘Daily Mail’.

Justin Bieber y Usher (Justin Bieber Twitter @justinbieber)

Así habría reaccionado Justin Bieber a las denuncias sexuales contra Puff Daddy Sean Combs

Luego de que Puff Diddy Sean Combs fuera detenido el pasado 16 de septiembre, salieron a relucir varias t eorías y videos que involucraban a Justin Bieber.

Justin Bieber saltó a la fama gracias a Usher -de 43 años de edad- y otros allegados a Puff Diddy Sean Combs hace ya 15 años.

Sin embargo, lejos de victimizarse, el cantante canadiense habría quedado perturbado por las denuncias sexuales en contra del productor musical.

Y es que el ‘Daily Mail’ señaló que una fuente cercana al cantante informó que el cantante incluso lamentó haber colaborado con Puff Diddy Sean Combs.

Pues cabe recordar, Justin Bieber cantó en ‘Moments’ del álbum de 2023 The Love Album: Off the Grid.

Finalmente, la fuente señalo que por el momento Justin Bieber no estaría dispuesto a “procesar o discutir” la noticia y habría decidido aislarse.

¿Por qué Justin Bieber y Puff Daddy Sean Combs se hicieron tendencia?

Las declaraciones sobre el estado de Justin Bieber tras enterarse de la detención de Puff Diddy Sean Combs llegan poco después de que un video de ambos se volviera tendencia.

Y es que el video que circula en internet, muestra a Puff Daddy Sean Combs con Justin Bieber, cuando el cantante solo tenía los 15 años .

En el video se señala que el cantante esta viviendo los sueños de todos los adolescentes mientras pasa un día completo con el productor; sin embargo, no se dan detalles de las actividades.