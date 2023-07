Juan Soler se abrió totalmente hacia algunos reporteros de espectáculos, contándoles que una vez probó la pastilla azul, aunque asegura que no la necesita.

Esperen ¿Probó la pastilla azul sin necesitarla, entonces para qué la probó? Es la duda que Juan Soler -de 57 años de edad- ha dejado, luego de su revelación íntima.

Asimismo, contó qué fue lo que le pasó cuando probó la pastilla azul, aunque ni la necesitaba, dijo.

En un encuentro con la prensa que tuvo Juan Soler para promocionar su nuevo proyecto ‘Chavorrucos’, contó sobre su uso de la pastilla azul.

La pastilla azul, es el nombre que se le dio al Viagra, un fármaco que ayuda a los hombres a tener una erección.

Ante ello, Juan Soler reveló haber tomado en algún momento la pastilla azul, aunque aseguró que no es que la necesitara.

El conductor argentino negó totalmente “ser del club de la pastilla azul”, pero sí contó qué se tomó una y qué terminó con un “fuerte dolor de cabeza”.

“La probé una vez, me dolió muchísimo la cabeza, no me gustó, no me la pasé nada bien y realmente no la necesito”.

Juan Soler, conductor.