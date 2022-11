Para que no estuvieran con el pendiente, desde San Miguel, Juan José Origel grabó un video para informar a sus seguidores que se encuentra bien aunque un poco ausente.

Y es que últimamente, Juan José Origel, de 75 años de edad, está tan ocupado y tan concentrado en otras cosas que no tiene chismes que contar.

“Como ya no veo programas de nada, no tengo qué contarles, de verdad, no tengo chismes”, dice Juan José Origel alías ‘Pepillo’, y sustentan sus palabras asegurando que apenas se enteró de la situación de Rebecca Jones.

“Ha estado muy delicada de salud. Ella estaba en la telenovela Cabo y de pronto se pone enferma y se va al hospital, todo esto ya lo saben”, subraya para posteriormente indicar que a la actriz, de 65 años edad, están por sacarla del melodrama.

Juan José Origel se queda sin chismes qué contar (Juan José Origel / YouTube)

Juan José Origel lamenta que Rebecca Jones quede fuera de la telenovela Cabo

“Azalea Robinson (de 57 años de edad) creo que es quien va a sustituirla en la novela”, adelanta Juan José Origel y explica que las grabaciones de Cabo están tan avanzadas y a punto de concluir por lo que no pueden esperar a Rebecca Jones.

“A mí me da mucha tristeza porque yo quiero mucho a Rebequita, es una gran amiga, ya ven que estuvo delicada de cáncer y que otra vez, esperemos en Dios que le den la salud”, remata.

Rebecca Jones (Agencia México)

Juan José Origel se pone al día con los chismes, de los cuales está harto

Una vez que confesó haberse alejado del chisme, Juan José Origel intenta ponerse al día por lo que adquirió una revista de espectáculos y por tanto se enteró de la ruptura de Sandra Echeverría, de 37 años de edad, y Leonardo de Lozanne, de 51 años de edad.

Es así como deja claro que aún le gusta el chisme pues compró la revista para tener de qué platicar y es que, aunque fue invitado a un evento donde reconocerían a Silvia Pinal, no hizo ni el menor esfuerzo por asistir y, claro, no tiene notas.

Juan José Origel se pone al día con los chismes (Juan José Origel / Instagram)

Y es que está cansado de los eventos sociales: “Estoy harto de todo, la verdad. Qué pena me da decirles, pero yo ya acabé, sigo en mi programa porque me la paso muy bien como Martha Figueroa, no quiero dejarla sola, pero creo que ya pronto les digo ‘hasta aquí llegó'”, advirtió.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Juan José Origel se dice cansado y amenaza con retirarse de los espectáculos.