José Eduardo Derbez ya terminó con la esperanza de ver a Victoria Ruffo en la serie familiar De Viaje con los Derbez y da una poderosa razón.

El nacimiento de la hija de José Eduardo Derbez -de 32 años de edad- unió a Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, de 62 años de edad.

Tras varios años de enemistad, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez -de 63 años de edad- pudieron convivir en paz.

Por ello, hay quienes los quieren ver juntos en De Viaje con los Derbez, pero esto no será posible ahora ni nunca.

Tras la reunión de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, hay quienes han cuestionado a la actriz sobre si estaría dispuesta a irse de viaje con su ex pareja.

La actriz ha mencionado que sí lo haría, siempre y cuando haya un acuerdo económico que le convenga.

Pero a pesar de la disposición de Victoria Ruffo para participar en De Viaje con los Derbez, José Eduardo Derbez ya mencionó que eso no será posible.

“No, porque se llama De Viaje con los Derbez, ya después haríamos uno de la familia Ruffo, pero no tendría por qué o todos llevamos a nuestros exes o cómo funciona, no. No hay ningunas condiciones, no se ha hablado de eso”

José Eduardo Derbez