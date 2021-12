Jorge Zarza asegura que es ateo pero también ‘Guadalupano’ (VIDEO)

El periodista y conductor mexicano Jorge Zarza aseguró que es ateo, pero también ‘Guadalupano’, a través de un video publicado por TV Azteca.

Recordemos que este 12 de diciembre se celebra a la Virgen de Guadalupe, pues supuestamente en 1531, se apareció frente a Juan Diego en México, por lo que Jorge Zarza se dispuso a enviar un emotivo mensaje, en torno al célebre día.

“Quiero conversar con ustedes sobre la fecha que se aproxima, que es el 12 de diciembre, día del cumpleaños de la Virgen de Guadalupe”, dijo el conductor como preámbulo.

Jorge Zarza expuso que, la mayoría de los mexicanos tienen algo de ‘Guadalupanos’ sin importar sus creencias.

“Podremos no tener la misma fé, podremos diferir de si se apareció la Virgen de Guadalupe, lo que no podemos diferir es en que todos los mexicanos tenemos algo de guadalupanos, esa fé, esa esperanza tiene mucho qué ver con la aparición de la Virgen de Guadalupe”, declaró Jorge Zarza.

Jorge Zarza (Tv Azteca / Facebook)

Jorge Zarza es ateo y ‘Guadalupano’

Jorge Zarza expuso que es ateo, es decir, no cree en ninguna religión, sin embargo, se dijo ‘Guadalupano’.

Jorge Zarza comenzó explicando que hasta los pequeños detalles, convierten a muchos mexicanos en ‘Guadalupanos’.

“¿Quién no tiene en su cartera una imagen de la Guadalupana?, ¿Quién no tiene en casa una estampita? ¿Quién no tiene por nombre Guadalupe? Es decir, la Virgen de Guadalupe está mucho más allá de nuestras creencias”, dijo Jorge Zarza.

El conductor citó a uno de sus profesores de la universidad y compartió que, independientemente de sus creencias, algo lo une a la Virgen de Guadalupe.

Bloque HTML de muestra

“Escuchaba a un maestro cuando estudiaba Periodismo ‘Podrás ser ateo, pero siempre Guadalupano’ y creo que la fe es lo que hace que mucha gente vaya a estas peregrinaciones sumamente tortuosas”, explicó Jorge Zarza.

Relató que ha visto cómo llegan muchos mexicanos con las rodillas y pies llenos de sangre, sin embargo, la fe es la que los protege.

“Que bueno que sea la Virgen de Guadalupe quien con su manto proteja a nuestra nación y a nuestra patria, independientemente de lo que creamos”, agregó Jorge Zarza para concluir.