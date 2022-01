John Stamos comparte emotivo discurso de despedida a su amigo Bob Saget, quien murió el pasado 9 de enero a los 65 años.

El actor estadounidense Bob Saget fue protagonista de la serie de televisión ‘ Full House ’ (‘Tres por tres’) y todo el elenco se reunió para darle el último adiós.

En la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, se llevó a cabo un homenaje de cuerpo presente, donde estuvieron los amigos más cercanos de Bob Saget .

John Stamos, compañero y gran amigo de Bob Saget, aprovechó el momento para dedicar un emotivo discurso de despedida al actor.

“Uno de los grandes honores de mi vida es estar ligado a él (Bob Saget) en este momento”, dijo John Stamos en el homenaje.

John Stamos despide a su amigo Bob Saget con emotivo discurso; “No estoy listo para aceptar que te has ido”

John Stamos y Bob Saget fueron grandes amigos, cuya amistad comenzó en los sets de grabación de la serie televisiva ‘Full House’ (‘Tres por tres’).

Desafortunadamente, el pasado 9 de enero murió Bob Saget a los 65 años; su cuerpo fue encontrado en una habitación del hotel Ritz-Carlton Orlando.

La noticia conmocionó a la industria del entretenimiento y actores y figuras públicas ofrecieron palabras de despedida a través de redes sociales y en televisión.

El viernes 14 de enero, la familia de Bob Saget organizó un homenaje y funeral privado al actor, donde se estima que asistieron 300 personas.

John Stamos ofreció el discurso de despedida más emotivo de la noche , pues no solo decía adiós a un compañero de trabajo, también a su mejor amigo.

“Mi Bob. No estoy listo para aceptar que te has ido. No quiero decir adiós todavía” John Stamos

En su discurso, Stamos destacó que su amigo, Bob Saget, era un excelente comediante que amaba su trabajo y recalcó que el mundo lo admiraba.

El los últimos años, Bob Saget se dedicó al stand up, de hecho, un día antes de su muerte ofreció un show en Ponte Vedra Beach, Florida.

“Debería estar todavía, retándose creativamente, toreando a Hollywood, yendo de pueblo en ciudad, entregándole a la gente al crudo, salvaje, inesperado y sin censuras Saget”. John Stamos

El actor dijo que no podía creer la muerte de Bob Saget, pues en su última publicación de Instagram (unas horas antes de su muerte) se veía “lleno de vida”.

John Stamos despidió a su amigo con palabras tristes, pero también agregó a su discurso un poco de comedia y humor, el género favorito de Bob Saget.

“Me gustaría morir tras una gran noche haciendo el amor con mi esposa, pero estoy feliz de que Bob no se fuera así. Como dije, Bob se fue haciendo lo que sabía hacer bien. Lo siento por su esposa Kelly...” John Stamos

John Stamos contó algunas experiencias laborales y personales que vivió con Bob Saget, incluso rescató un mensaje que le dedicó el día de su cumpleaños.

“Decir que somos como hermanos es quedarse corto [...] Solo hay un John Stamos en este planeta, y soy una mejor persona porque él está en mi vida. Feliz cumpleaños, querido”. Bob Saget, felicitación de cumpleaños a John Stamos

Finalmente, John Stamos dedicó un espacio para relatar cómo es que él y Bob Saget se conocieron en ‘Full House’.

Confesó que al principió fue difícil trabajar con Bob Saget , pero con el paso del tiempo se respetaron como colegas y se reconocieron como mejores amigos.

“Bob, nunca jamás tendré otro amigo como tú. Siempre serás mi mejor amigo. Ahora eres mi nuevo ángel guardián, con una tremenda boca sucia, pero un corazón grandísimo y benévolo”. John Stamos

¿Quién fue Bob Saget? Actor protagonista de ‘Full House’

Robert Lane Saget, mejor conocido como Bob Saget, fue un actor, comediante y presentador estadounidense.

El actor murió el 9 de enero de 2022 a los 65 años, horas después de ofrecer un show de stand up en Florida, Estados Unidos.

Bob Saget alcanzó reconocimiento internacional con su papel de Danny Tanner, en la serie televisiva ‘Full House’ (1987 - 1995).

El actor Bob Saget también fue presentador del programa ‘America’s Funniest Home Videos’ y la voz de Ted Mosby adulto en la serie ‘ How I Met Your Mother’ .

En sus últimos años, Saget inició un podcast llamado ‘Bob Saget’s here for you’ y comenzó una gira por Estados Unidos con su show de stand up.

