La cantante británica Jessie J lloró la pérdida de su bebé en un escenario de Los Ángeles; se viralizó el video.

Este miércoles, a través de su cuenta en Instagram, Jessie J reveló el crudo momento por el que atravesó, tras experimentar un aborto espontáneo.

“Ayer por la mañana me reí con un amigo diciendo ‘en serio, ¿cómo voy a terminar mi concierto en Los Ángeles mañana por la noche sin decirle a toda la audiencia que estoy embarazada?’”, contó en la descripción de una imagen en la que aparece mostrando su prueba de embarazo.

“Ayer por la tarde temía la idea de pasar por el concierto sin romperme. Después de realizar mi tercer escaneo, me dijeron que ya no había latidos” Jessie J

Jessie J (@jessiej / Instagram)

La intérprete de “Price Tag” también habló sobre los conciertos que ya había programado, antes del incidente.

“He hecho 2 shows en 2 años y mi alma lo necesita. Sé que algunas personas pensarán que debería cancelarlo, pero en este momento tengo claridad en una cosa”, expuso.

“Comencé a cantar cuando era joven por alegría, para llenar mi alma y la terapia del amor propio, eso nunca ha cambiado y tengo que procesar esto a mi manera” Jessie J

Jessie J reveló también que habría sido mamá soltera: “Porque es todo lo que siempre he querido y la vida es corta”, confesó.

Jessie J llora muerte de su bebé durante concierto en Los Ángeles

Durante una presentación en ‘The Hotel Cafe’ en Los Ángeles, Jessie J habló sobre su reciente aborto espontáneo.

“Hace mucho tiempo que me dijeron que no podía tener hijos y nunca lo creí, no creo en mentiras”, dijo la cantante de 33 años como preámbulo.

“Decidí tener un bebé sola y luego, de milagro, funcionó durante un tiempo, y ayer, sí, ayer fue una puta mierda” Jessie J

“Quería estar aquí esta noche porque lo único en lo que más creo en todo este universo, más allá de las conversaciones superficiales e Instagram e Internet, es ser humano, ser vulnerable y ser real “, dijo Jessie J.

La cantante compartió con sus fans el año tan complicado que ha tenido, citando su pérdida de audición en diciembre de 2020, que llevó al diagnóstico de la enfermedad de Ménière.

También reveló que perdió la voz en un momento, y confesó que fue “jodidamente horrible”, pues “no sabía quién era”.

“Y luego perdí a mi bebé“, añadió, sin embargo, decidió continuar con actitud positiva.

“Sé que voy a estar bien porque realmente no hay nada más que elegir en mi forma de vivir”, expuso Jessie J para concluir.