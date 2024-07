Jennifer Lopez confesó que derramó lágrimas tras celebrar su cumpleaños número 55, el pasado miércoles 24 de julio.

Según reportes, Jennifer Lopez festejó por todo lo alto, con una majestuosa celebración al estilo ‘Bridgerton’, en los Hamptons, Nueva York.

Pese al lujo que rodeó a su cumpleaños, Jennifer Lopez confesó que las lágrimas se hicieron presentes ese día, ¿por la ausencia de su esposo Ben Affleck?

La actriz y cantante, quien se dice que está al borde del divorcio, aprovechó las últimas horas de su cumpleaños para agradecer el cariño de aquellos que todos los días le demuestran su cariño: sus fans.

El día de su cumpleaños, Jennifer López compartió en su cuenta de Instagram un par de fotos previas a su fiesta en los Hamptons.

Las imágenes muestran a Jennifer Lopez en pijama, con apenas maquillaje en el rostro y acompañada por su enorme pastel de cumpleaños.

Las fotos están acompañadas por un largo mensaje en el que Jennifer López asegura tener a “los mejores y más increíbles fans del mundo”.

Esto, según comenta, porque desde la noche previa a su cumpleaños y durante la mañana siguiente no paró de recibir videos y otras publicaciones de felicitación, lo que la llevó hasta las lágrimas:

“Me he reído, sonreído, derramado algunas lágrimas, y cuando vi la cartelera en Times Square, me sentí completamente abrumado. Realmente tengo a los mejores y más increíbles fans del mundo. Nunca podría expresar lo conmovido que estoy o lo increíblemente bendecida que me siento de teneros a todos parte de mi vida. Muchas gracias. 🤍🙏🏼”

Jennifer Lopez