El próximo 24 de julio, Jennifer Lopez celebrará su cumpleaños número 55; sin embargo, la aún esposa de Ben Affleck, adelantó el festejo.

Jennifer Lopez organizó una fiesta temática en su honor; sin embargo, al evento no asistió Ben Affleck.

Su ausencia está reforzando rumores de una separación, la cual dicen se anunciará cuando JLO esté lista.

Jennifer Lopez y Ben Affleck (Eduardo Díaz / SDPnoticias)

Ben Affleck ni fue al cumpleaños 55 de Jennifer Lopez aunque estén casados

El sábado 20 de julio, Jennifer Lopez -de actualmente 54 años de edad- nuevamente fue vista sin Ben Affleck -de 51 años de edad.

Jennifer Lopez, aún esposa de Ben Affleck, celebró por adelantado su cumpleaños 55 con una fiesta temática de la exitosa serie de Netflix, Bridgerton.

Fuentes revelaron a la revista People, que el actor no estuvo presente en la fiesta que tuvo lugar en los Hamptons.

Quien acompañó y apapachó a JLo en todo momento fue su mamá Guadalupe Rodríguez -de 78 años de edad-.

Jennifer Lopez (@jlo / Instagram)

En crisis el matrimonio de Jennifer Lopez y Ben Affleck

No está claro el porqué Ben Affleck no asistió a la fiesta de cumpleaños de Jennifer Lopez; no obstante, su ausencia no sorprende.

Jennifer Lopez y Ben Affleck no pasaron juntos su segundo aniversario de bodas. Ella se quedó en su casa de los Hamptons, mientras que él se fue a trabajar a Los Ángeles.

Al respecto, una fuente aseguró a People, que el matrimonio “no está en su mejor momento”, así como ventiló que la pareja tiene “problemas profundos”.

Esto luego de que algunos medios informaran que Ben Affleck no puede con el precio de la fama, ya que el interés sobre ambos, especialmente sobre su matrimonio, lo está afectando por lo que habría recaído en el alcoholismo.

Ben Affleck (AP / Chris Pizzello)

Hasta el momento ni JLo ni Ben Affleck han revelado el porqué de su distanciamiento, mismo que no podría ser por trabajo ya que la actriz terminó la gira promocional de su película Atlas.

Y aunque él trabaja en su nuevo filme en Los Ángeles, ni ella ni él han hecho nada para darse una escapada, ni siquiera lo contemplaron el pasado 4 de julio, día feriado en Estados Unidos.