Jeni de la Vega está tranquila por casarse con Eleazar Gómez porque no conoce su lado violento.

A inicios de agosto se confirmó que Eleazar Gómez -de 37 años de edad- salía con Jeni de la Vega, lo que causó críticas por el pasado del actor.

Recordemos que Eleazar Gómez fue detenido en 2020 por golpear a su entonces prometida Tefi Valenzuela, delito por el que estuvo en la cárcel varios meses.

A unos meses de ser novios, Jeni de la Vega -de 29 años de edad- se comprometió con Eleazar Gómez y la boda será en marzo del 2024.

A finales de septiembre, Jeni de la Vega compartió que Eleazar Gómez le dio el anillo y que muy pronto se van a casar.

La influencer están tan emocionada con su boda, que ya sabe la fecha y quien va diseñar su vestido.

Jeni de la Vega asegura que tiene una gran conexión con Eleazar Gómez, algo que no había sentido con nadie más.

Niega que esté embarazada y que esa sea la causa de su apresurado matrimonio.

Jeni de la Vega no puede evitar que le pregunten si no le da miedo casarse con Eleazar Gómez, quien tiene “fama” de agredir a sus parejas.

No sólo Tefi Valenzuela fue agredida por Eleazar Gómez, pues Elia Ezrré salió durante 11 meses con el actor y contó que también sufrió violencia en la relación.

Jeni de la Vega asegura que han hablado del tema y que Eleazar Gómez ya fue a terapia, por lo que confía en su cambio.

“Yo nunca he visto un Eleazar violento, hemos estado en diferentes ámbitos y no ha pasado nada. No hay indicio de violencia”

Jeni de la Vega