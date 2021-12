Jaime Camil es cuestionado sobre el fin de su amistad con Luis Miguel; así responde (VIDEO)

El actor Jaime Camil fue cuestionado sobre el fin de su amistad con Luis Miguel; así respondió durante una entrevista con el ‘Escorpión Dorado’

Este martes, ‘Escropión Dorado’ publicó un nuevo clip, como parte de su sección ‘Escorpión al volante’, esta vez junto a Jaime Camil; sin embargo, en lugar de grabarlo en auto, lo hicieron en un barco, fue donde el actor habló sobre su amistad con Luis Miguel.

Durante la plática, ‘Escorpión Dorado’ y Jaime Camil, reconocieron el cariño que el público le tomó al padre del histrión, luego de ‘Luis Miguel, la serie’, sin embargo, Jaime Camil dijo: “Yo no tanto porque dije, ‘Ah entonces sí le ayudaste a otros pero no a mí’, no, no es cierto”, dijo entre carcajadas.

Sobre la posibilidad de que su amistad con Luis Miguel haya terminado por el cariño que su padre le tenia al cantante, Jaime Camil declaró: “No wey, Luis Miguel es un ciclo de vida que se terminó y ya”.

Jaime Camil recuerda noviazgo con Thalía (Escorpión Dorado / YouTube)

“¿No tiene que ver nada lo de Sofía Vergara? ¿No te la bajó?”, insistió ‘Escorpión Dorado’.

“Nada, nada; bueno, te baja a todas, pero es que es Luis Miguel, pero no hay pedo, todo bien”, confesó Jaime Camil por su parte.

Hace tiempo, corrió un rumor que señalaba que Luis Miguel está muerto y ahora un doble se hace pasar por él; sobre esta polémica, Jaime Camil expuso: “Hace años que no hablo con él y dos, no tengo idea. No creo que se haya muerto, la neta”.

Jaime Camil recuerda momentos junto a Luis Miguel

Durante la entrevista que este martes publicó el ‘Escorpión Dorado’ para su canal de YouTube, Jaime Camil recordó algunos momentos junto a Luis Miguel.

Mientras sonaba en su barco el tema ‘No culpes a la noche’ de Luis Miguel; Jaime Camil relató una anécdota sobre el cantante, quien fue su amigo cercano durante la juventud.

Reveló que Luis Miguel le enseñó el tema, que sonaba de fondo, cuando aún era inédito; él y sus amigos la bailaron para divertirse y los pasos que utilizaron, son los mismos de la coreografía que conocemos hoy en día.

Pese a que su amistad con Luis Miguel se terminó, Jaime Camil platicó que tiene muchos amigos en la industria del entretenimiento: “Sebastián Ruli es muy amigo mío, lo quiero mucho, Agustín Arana, mi comadre Angélica Vale por supuesto, Javier Poza es mi hermano, Alex Montiel por ejemplo”, dijo.

“O sea, sí hay amigos, sí puedes tener amigos, la neta”, agregó Jaime Camil.

Jaime Camil (Escorpión Dorado / YouTube)

‘Escorpión Dorado’ no dudó en hacerle a Jaime Camil una más de sus incómodas preguntas: “¿Quién era tu amigo, ya no es, y por qué?”, lo cuestionó.

“Luis Miguel”, respondió finalmente Jaime Camil entre carcajadas, tras la cínica pregunta del ‘Escorpión Dorado’.