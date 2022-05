A poco de que arrancará la segunda temporada nos enteramos que la actriz Ivonne Montero estaría iniciando romance con uno de sus compañeros de “La casa de los famosos”, hecho que a la audiencia le está interesando.

Y es que de acuerdo con programas internacionales de la farándula, Ivonne Montero estaría saliendo con el actor Eduardo Rodríguez, romance que habría iniciado antes de ingresar a la famosa casa.

Eduardo Rodríguez (@telemundo / Instagram)

Sin embargo, ambos actores habrían acordado no decir nada así como mantener cierta distancia para evitar sospechas, lo que nos trae a la mente a Kimberly Flores y Roberto Romano.

Recordemos que la cantante y el actor protagonizaron la pareja romántica que surgió en el reality show de Telemundo, misma que pronto pasó a ser de tres personas.

Alicia Machado fue quien terminó teniendo un noviazgo con Roberto Romano, luego de que Kimberly Flores decidiera salir del reality porque su matrimonio con Edwin Luna corría peligro.

Noviazgo que solo funcionó dentro de “La casa de los famosos”, mismo que acabó en malos términos.

Ivonne Montero no descarta enamorarse dentro de “La casa de los famosos”

Curiosamente, antes de darse a conocer este posible romance, Ivonne Montero declaró que no estaba cerrada a la posibilidad de enamorarse dentro de “La casa de los famosos”.

“Todo se puede dar dentro de la casa, ahorita estoy soltera, no es algo que me preocupe. No estoy en busca de pero si de repente encuentro en alguno de estos chicos guapo pues yo voy abierta a todo”, declaró al programa Al Rojo Vivo.

Ivonne Montero, actriz. (Agencia México)

Lo que hoy hace pensar a la audiencia que la nueva pareja es consciente que dentro todo puede pasar, por lo que en cualquier momento se les escaparía uno que otro coqueteo o incluso intercambiarían besos.

Por lo que será cuestión de días para descubrir si Ivonne Montero y Eduardo Rodríguez son pareja, recordemos que ellos se conocieron en la segunda temporada del reality de baile “Las Estrellas bailan en Hoy”, del programa Hoy.

Competencia que desafortunadamente ninguno ganó, quienes se coronaron fueron Romina Marcos y el actor Josh Gutiérrez.