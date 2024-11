Itatí Cantoral -de 49 años de edad- no piensa en el amor y se olvida de los novios porque sabe que ser ‘suegra’ se pondrá difícil.

La carrera de Itatí Cantoral está mejor que nunca, pues actualmente interpreta a Sally Bowles en la obra de teatro Cabaret.

Debido a que está enfocada en su carrera e hijos, Itatí Cantoral no piensa en tener pareja y mejor se enfoca en el bienestar de su hija María Itatí, de 16 años de edad.

Durante una entrevista con el programa De Primera Mano, Itatí Cantoral fue cuestionada sobre cómo le iba actualmente en el amor.

Itatí Cantoral expresó que por el momento no salía con nadie, e incluso sentía que había entrado a la edad donde ‘era invisible’.

La actriz expresó que sí tiene ganas de tener novio, pero se encuentra muy feliz soltera gracias a que ya tuvo varias parejas a lo largo de su carrera.

“Puedo ser feliz de manera independiente. Yo me siento una mujer plena y realizada, y no tengo un compañero. No quito que el compañero sería lo máximo”

Itatí Cantoral