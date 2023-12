Itatí Cantoral -de 48 años de edad- revivirá el meme cantando las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe en vivo.

El 12 de diciembre de 2016 se convirtió en una fecha que dejó huella en la vida de la actriz Itatí Cantoral, por su peculiar forma de cantarle a la Virgen de Guadalupe.

Tan particular fue la interpretación que Itatí Cantoral hizo de ‘La Guadalupana’, que de inmediato se convirtió en inspiración de memes que perduran hasta la fecha.

A siete años de distancia, Itatí Cantoral volverá a la Basílica para cantarle Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe.

Luego de las burlas que enfrentó por su forma de cantar ‘La Guadalupana’ y de reconocer que su interpretación no fue como ella lo hubiera deseado, Itatí Cantoral intentará reinvindicarse.

Tv Azteca le dará a Itatí Cantoral una nueva oportunidad, participando en su programa de las ‘Mañanitas a la Virgen’, en el que también cantará Rocío Banquells, de 65 años de edad.

¿Itatí Cantoral volverá a cantar ‘La Guadalupana’? La duda se despejará la noche del lunes 11 de diciembre, en punto de las 23:00 horas y por la señal de Azteca Uno.

TV Azteca anunció la participación de Itatí Cantoral en su programa especial de las ‘Mañanitas a la Virgen’ en redes sociales.

¿Como reaccionaron los internautas? Alginos se mostraron molestos, al considerar que en un evento tan importante para los mexicanos debían participar cantantes de gran trayectoria, en lugar de personas como Itatí Cantoral, que tiene gran reputación, pero en la actuación.

“Es broma, o de plano no han entendido?! 😮”; "Va a cantar la aguaardiente de itati cantoral"; "No manchen otra vez a burlarse @itatic_oficial ??? Es en serio ???? Una reverenda falta de respeto en fin"; "No es cierto!!!... será circo con la itati! No hagan es por dios".

Usuarios de redes sociales