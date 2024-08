Isa Castro, conocida en el mundo del entretenimiento por su participación en distintos realities shows, principalmente Acapulco Shore, acusa a su novio Eduardo Majul de intento de feminicidio.

A través de redes sociales, la ex Acapulco Shore, Isa Castro, de 28 años de edad, asegura haber sido golpeada por su novio al interior del hotel JW Marriot.

Con el objetivo de que se haga justicia, la estrella de telerrealidad mostró las marcas en su rostro que le causaron los golpes del hombre que decía amarla.

Isabel Castro denuncia haber sido golpeada por su novio (@isacastrog_oficial / Instagram)

Isa Castro de Acapulco Shore termina con| su novio Eduardo, acusa intento de feminicidio

Mediante su cuenta de Instagram, Isa Castro comparte algunos videos que la muestran con el rostro inflamado y el labio partido debido a que su novio Eduardo Majul, de edad desconocida, le propinó una golpiza.

Sin revelar el motivo, Isa Castro asegura que Eduardo Majul la golpeó tanto al punto que su sangre ensució la cama.

“El pendejo me regaló un anillo de BVLGARI, de 22 mil pesos y mientras me metía cuatro dedos en la garganta me lo quitaba”, lamenta Isa Castro.

Así como muestra un reloj falso que su pareja olvidó en el hotel ya que, al llamar al personal de seguridad para que la ayudara, salió corriendo.

Al respecto, la ex Acapulco Shore da por terminada la relación, acusa públicamente a Eduardo Majul de intento de feminicidio y se alegra de que a éste no le permitan ver a sus hijos.

Isa Castro fue golpeada por su novio (@isacastrog_oficial / Instagram)

Horas antes de la golpiza, Isa Castro estaba con su novio Eduardo Majul y discutieron sobre uso de filtros en redes sociales

Horas antes de denunciar a Eduardo Majul de intento de feminicidio, Isa Castro se presumía muy feliz a su lado.

Isa Castro compartía videos junto a su novio, ambos iban en un auto y durante el viaje disfrutaban de música. Incluso, debatían el uso de filtros en la redes sociales.

Mientras ella intentaba llamar la atención de Eduardo Majul, éste no despegaba los ojos del celular.

Hasta el momento se desconoce el paradero del novio de Isa Castro, así como su versión de los hechos. También se desconoce si la también modelo, tomará acciones legales.