Irina Baeva dice que no le corresponde hablar del conflicto entre Rusia y Ucrania , la actriz rusa evita hablar del tema.

Irina Baeva prefirió reservarse sus comentarios al respecto , alegando que a ella no le corresponde hablar del conflicto entre Rusia y Ucrania .

“Miren chicos, la verdad en cuanto a esos temas, a mi no me corresponde hablar de temas políticos, se que son temas importantes y todos tenemos una opinión al respecto, en esta ocasión yo me guardaré la mía”.

