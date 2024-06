¿Ingrid Wagner se enojó con Cristian Castro por volver con Mariela Sánchez? Confiesa que le dolió cuando se enteró de la decisión del cantante.

La vida sentimental de Cristian Castro -de 49 años de edad- se ha encontrado en el ojo del huracán y es que ha sorprendido lo rápido que ha cambiado de pareja.

Y es que Cristian Castro se había mostrado muy enamorado de Mariela Sánchez -de 42 años de edad- e incluso se hablaba de que se iban a casar.

Pero tras una pelea, Cristian Castro sorprendió a todos al aparecer con Ingrid Wagner, a quien presumió en sus redes sociales como su nueva novia.

Luego de una breve relación, Cristian Castro anunció que regresaría con Mariela Sánchez, pero unos audios pusieron el fin a su reconciliación.

Durante este proceso Ingrid Wagner se mantuvo cercana a Cristian Castro por lo que ahora reveló cómo se enteró que el cantante regresaba con Mariela Sánchez.

En los últimos meses la vida sentimental de Cristian Castro se ha encontrado en medio de la polémica.

Y es que tras andar con Mariela Sánchez, se filtraron unos audios en donde ella hablaba muy mal del cantante y de sus seres queridos.

Estos audios habrían terminado con la relación entre Mariela Sánchez y Cristian Castro, quien al parecer ya no se encontraría soltero.

Ya que Cristian Castro se habría dado una nueva oportunidad con Ingrid Wagner, con quien habría salido un par de semanas cuando terminó por primera vez con Mariela Sánchez.

En medio de la polémica por los audios de Mariela Sánchez, Ingrid Wagner concedió una entrevista dónde confesó lo que sintió cuando se enteró que Cristian Castro retomaría su relación anterior.

En conversación con Ana María Alvarado, Ingrid Wagner reveló que le dolió saber que Cristian Castro regresaría con Mariela Sánchez.

“Si me desilusioné, me puse un poquito triste con esto de que él volvió”

Ingrid Wagner confesó que en ese momento intentó entender a Cristian Castro y no juzgarlo por querer regresar con Mariela Sánchez.

En ese sentido, Ingrid Wagner reveló que fue el propio Cristian Castro quien le dijo que había tomado la decisión de intentarlo con Mariela Sánchez, sin imaginar lo qué iba a pasar.

“Pero lo entendí, lo traté de pilotearlo, pero valoré eso que él me dijo, tuvo esa hombría de decirme ‘mira voy a volver con ella’ yo le dije me parece bárbaro intentarlo de vuelta, no lo juzgué”

Ingrid Wagner