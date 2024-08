Inés Sainz y Tania Rincón tuvieron rencillas en 2023 y recientemente acudieron a los Juegos Olímpicos de París 2024. ¿Revivió el pleito entre ellas? Esto pasó entre las conductoras.

A finales del 2023, Inés Sainz -de 45 años de edad- reveló que no acudió al Mundial de Rusia 2012 porque otra conductora tomó su lugar tras no aceptar ser “patiño”.

La conductora no dio nombres, pero dio a entender que Tania Rincón -de 37 años de edad- se había quedado con su lugar y ella fue firme al responder que no era “patiño de nadie”.

Inés Sainz y Tania Rincón acudieron a los Juegos Olímpicos de París 2024 ¿se encontraron?

La polémica entre Inés Sainz y Tania Rincón no pasó a más y sólo se enviaron comentarios al aire, pero recientemente ambas acudieron a los Juegos Olímpicos de París 2024.

En entrevista con Inés Sainz, la conductora reveló si hubo rivalidad entre los conductores de TV Azteca y Televisa, pero principalmente entre ella y Tania Rincón.

“Me fue muy bien (en París) muy emocionada porque fueron, para mí, los mejores Juegos Olímpicos de la historia (...) increíble” Inés Sainz

Inés Sainz (Instagram/@inessainz01)

Inés Sainz expresó que ir a los Juegos Olímpicos de Paris 2024 fue algo increíble; pues además de trabajar, pudo convivir con su familia y fueron como unas vacaciones.

La conductora expresó que se encontró con compañeros de otras televisoras y asegura que existe un compañerismo.

“Todos nos llevamos bien, nos vemos allá, nos saludamos con muchísimo gusto”, djo.

Tania Rincón e Inés Sainz no se encontraron, pero el rostro de la conductora de TV Azteca lo dijo todo.

Tania Rincón (Tania Rincón Instagram @taniarin)

Inés Sainz no vio a Tania Rincón en París y niega que haya rivalidad

Tania Rincón acudió con TUDN de Televisa a los Juegos Olímpicos de París 2024 y no se encontró con Inés Sainz, según relató.

Inés Sainz cambió de tema inmediatamente y contó que se encontró con otros personajes de Televisa, pero su rostro mostraba que posiblemente sigue la enemistad con Tania Rincón.

“No, a ella no la vi, no me tocó verla”, dijo Inés Sainz sobre Tania Rincón en París.

Por otro lado, Inés Sainz dice que está feliz de que otras mujeres trabajen en los medios deportivos y le parece que la supuesta rivalidad entre conductoras es una invención.

Inés Sainz está dispuesta a apoyar con consejos a sus colegas y asegura que no tiene problemas con conductores de otros medios, incluida Tania Rincón.