El amor de Humberto Zurita por Christian Bach es tan grande que aún después de su muerte, quiere hablar con ella y está dispuesto a todo por conseguirlo.

Christian Bach estuvo casada con Humberto Zurita por 33 años, lamentablemente la actriz falleció en 2019.

El actor de 68 años de edad, ha tratado de salir a delante tras la pérdida de su esposa, es por eso que se refugió en el trabajo.

Actualmente se encuentra estrenando la segunda temporada de ‘Inexplicable Latinoamérica’, una serie de History Chanel que habla de eventos sobrenaturales.

Humberto Zurita (Antonio Cruz / Cuartoscuro)

Durante la presentación del programa, Humberto Zurita recordó cuando le trataron de hacer un amarre.

Cuenta que en una ocasión le dijeron que alguien trataba de hacerle un amarre y en su camerino había tres botellas de agua en forma de triángulo, frente a sus fotografías.

“Él me explicó que el agua que estaban en las botellas, era la que yo tomaba en las escenas, recogían esa agua, no tengo claro por qué razón (...) Me dijo: ‘tiene que haber por ahí algo’ y efectivamente, arrancamos el tapete y abajo tenía una como cruz de estrellas raras” Humberto Zurita

Christian Bach y Humberto Zurita (Agencia México)

Humberto Zurita quiere volver hablar con Christian Bach aunque se espante

El actor contó que hubo un momento en su vida que pensó en ser sacerdote y estuvo tres años en un seminario, pero al final tomó otro camino.

Narra que ha tenido dos grande pérdidas en su vida, la muerte de su madre y su esposa, Christian Bach, quien falleció a los 59 años de edad.

“Me encantaría de verdad creer, tener esa fe para saber que un día te vas a reencontrar con tus seres queridos” dijo Humberto Zurita.

Al actor le gustaría poder volver hablar con Christian Bach o con su mamá, aunque eso lo asustara.

Humberto Zurita y Christian Bach (Agencia México.)

“Ojalá que yo pudiera volver a platicar con mi mujer o con mi mamá, sería maravilloso, digo, no sé, a lo mejor espero que no se me aparezcan muertos, si no como vivos, se sentaran a mi lado, a lo mejor si primero diría ¡Ay cabr..! qué onda, pero estaría padre” explicó el actor.

Menciona que le gustaría mucho poder tener contacto una vez más con su esposa y entiende a esas personas que contactan mediums, pues solo buscan volver a tener una plática con sus familiares que fallecieron.

“Creo que todas estas personas que utilizan mediums y cosas así, pues lo que intentan es tener una plática con un ser querido” aseguró Humberto Zurita.

A tres años de la muerte de Christian Bach, Humberto Zurita la sigue recordado con amor y hasta el momento no ha tenido otra relación sentimental.