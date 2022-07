Marysol Sosa, hija de José José, reconoció que tiene un distanciamiento con su mamá Anel Noreña y con su hermano José Joel, por la vacuna contra el Covid-19.

Desde hace unas semanas se rumoraba que había un rompimiento en la familia de Anel Noreña y José José, lo que se presumía, era por desacuerdos con la herencia del ‘Príncipe de la Canción’.

Sin embargo, recientemente Anel Noreña aclaró que el conflicto era por la vacuna contra el Covid-19, ya que José Joel no se ha querido inmunizar.

Ante ello, dijo, Marysol se habría alejado de ellos, por temor a que su hermano ponga en riesgo la salud de sus hijos pequeños.

En entrevista con reporteros, Marysol Sosa confirmó el distanciamiento con su mamá y su hermano, porque este último no tiene la vacuna anti Covid-19.

Marysol Sosa reiteró que en su casa tienen una postura ante la pandemia y si la gente no quiere respetarlas, entonces ella prefiere poner su distancia:

Sobre las declaraciones que hizo su madre, quien dijo estar afectada por la ruptura que hay entre sus hijos, Marysol Sosa reiteró que ella no está enojada con nadie y que si quiere verla, saben dónde encontrarla:

Sobre su postura ante la herencia de José José, Marysol Sosa afirmó que ella no está interesada en ese patromonio, pues saabe cómo ganar su propio dinero:

“No estoy interesada en el dinero, no soy yo, de verás, a mí me enseñaron en mi casa a que lo que usted guste se trabaja, se estudia y se logra. Eso no quita el que yo siga en el caso legal porque yo seguiré con mi caso legal hasta donde me dé lo legal al respecto hasta que yo haga justicia de saber qué fue de mi familia, de mi papá”

Marysol Sosa, hija de José José y Anel Noreña