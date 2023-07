El pasado 10 de julio, la modelo estadounidense Gigi Hadid fue arrestada junto a su amiga Leah Nicole McCarthy por posesión de marihuana mientras disfrutaban de unas vacaciones en Islas Caimán.

De acuerdo con medios internacionales, la detención de Gigi Hadid, de 28 años de edad, se dio cuando funcionarios de aduanas escanearon su equipaje al llegar al aeropuerto.

Autoridades encontraron marihuana y utensilios utilizados para el consumo de ésta por lo que Gigi Hadid y su amiga, de 29 años de edad, fueron detenidas.

Ambas fueron trasladas a un Centro de Detención de Prisioneros y más tarde fueron liberadas tras pagar una fianza.

Gigi Hadid (Evan Agostini / Evan Agostini/Invision/AP)

Gigi Hadid recupera su libertad tras pagar una fianza por viajar con marihuana

Dos días después del arresto, Gigi Hadid y Leah Nicole McCarthy se declararon culpables durante una comparecencia ante el tribunal. Para obtener su libertad pagaron una multa de mil dólares (casi 17 mil pesos mexicanos).

Al respecto, el abogado de la modelo confirmó a E! News el arresto así como aceptó que Gigi Hadid viajaba con marihuana, misma que compró legalmente a Nueva York con una licencia médica.

“También ha sido legal para su uso médico en Gran Caimán desde 2017. Su historial sigue siendo claro y disfrutó el resto de su tiempo en la isla”, aclaró.

Por su parte, la estadounidense publicó en su cuenta de Instagram, fotos y videos de sus vacaciones en Islas Caimán, donde no mencionó nada de su detención.

Zayn Malik recuerda su relación con Gigi Hadid antes de que la arrestaran con marihuana

Curiosamente días atrás Zayn Malik, de 30 años de edad, ofreció una entrevista donde reveló tener muy buena relación con Gigi Hadid, la madre de su hija Khai.

De acuerdo con el ex One Direction, la custodia compartida es buena al igual que su relación con su expareja, mientras que de su suegra no quiso hablar y tampoco del supuesto pleito que rompió su relación con la modelo.

Al respecto pidió no hacer mucho caso a lo que se dice en línea ya que muchas veces no es lo correcto y otra vez veces las cosas se sacan de contexto.