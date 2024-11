¿Gabriel Soto e Irina Baeva son amigos? El actor confiesa que aún le duele su ruptura con la famosa, pero niega reconciliación.

Tras recientes rumores de una reconciliación, Gabriel Soto -de 49 años de edad- habló sobre su relación con Irina Baeva y si es que podrían retomar su romance tras ser captados juntos en un evento.

En entrevista para el programa Hoy, Gabriel Soto habló sobre los términos en los que se encuentra con Irina Baeva -de 32 años de edad- luego del fin de su relación.

Gabriel Soto destacó que luego de todos los rumores mantiene una buena relación con Irina Baeva, aunque dejó en claro que es un tema que todavía le duele.

Durante su conversación, Gabriel Soto reconoció que se vienen momentos complicados ya que será la primera Navidad que celebre desde su truene de Irina Baeva.

Tras confirmar su separación, los nombres de Gabriel Soto e Irina Baeva se convirtieron en tendencia luego de que surgieron rumores sobre una presenta reconciliación.

Esto luego de que Gabriel Soto e Irina Baeva fueron captados juntos en un importante evento; sin embargo, fue la actriz quien desmintió todos los chismes.

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Gabriel Soto habló sobre su situación actual con Irina Baeva y si es que hay posibilidad de una reconciliación.

En entrevista para el programa Hoy, Gabriel Soto destacó que su relación con Irina Baeva está en los mejores términos.

Gabriel Soto reveló que es amigo de Irina Baeva después de que mantuvieron una relación de casi siete años.

En su conversación, Gabriel Soto señaló que no sabe que le depare el destino, pero sabe que siempre le va a desear lo mejor a Irina Baeva.

“Y pues no sabemos qué puede pasar el día de mañana. Es una persona que quiero muchísimo, que siempre voy a querer, que siempre voy a respetar y que siempre le voy a desear lo mejor”

Aunque Gabriel Soto destacó que es amigo de Irina Baeva, dejó en claro que si le duele su ruptura pues no fue un proceso fácil.

Y es que Gabriel Soto lamentó cómo se dio su ruptura con Irina Baeva de manera pública.

Gabriel Soto incluso reveló que va a ser una Navidad difícil, pues será la primera que pase desde su ruptura con Irina Baeva.

“Ya ni me digas, ya ni me digas que voy a llorar. Ya ni me digas que fue una ruptura muy dura la verdad, una ruptura muy dura y muy complicada, y te digo, lamento mucho como se dieron las cosas públicamente y sí va a ser una Navidad difícil, diferente”

Gabriel Soto