A poco de darse a conocer que Alejandra Guzmán y Fey pospusieron su gira por cuestiones de logística, Enrique Guzmán tumbó esa versión y reveló la verdadera razón, lo que según Mhoni Vidente le costará una demanda.

Enrique Guzmán, de 80 años de edad, aseguró que Alejandra Guzmán no quiso cantar con Fey porque ésta pretendía usar playback en Eternas Tour, lo que no gustó a la rockera pues está acostumbrada a ofrecer conciertos en vivo.

A esta versión se le sumó una nueva. Días después, en diversos medios de comunicación, se informó que Fey quiso cobrar más dinero pese a que Alejandra Guzmán, de 55 años de edad, fue quien la invitó a la gira.

Aunque de momento Alejandra Guzmán y Fey no han dicho si la gira se pospone o se cancela en su totalidad, la intérprete de ‘Media Naranja’ borró de sus redes sociales todos lo relacionado a ‘Eternas Tour’.

Esto inevitablemente está dando a entender que la gira ya no se llevará a cabo; sin embargo, el tema no termina aquí pues se viene una demanda.

Alejandra Guzmán y Fey lanzarán su primera colaboración el 21 de marzo (Especial)

¿Fey demandará a Alejandra Guzmán?

De acuerdo con Mhoni Vidente, de 44 años de edad, Fey está contemplando demandar a Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán por decir que usa playback.

“La carta del juicio. Viene una demanda de Fey contra la familia Guzmán, contra Enrique y Alejandra”, dice la famosa vidente tras asegurar que la cantante, de 49 años de edad, no hace playback pues fue una figura muy importante en los 90′s.

“Enrique no tenía que haber hecho esos comentarios, no tenía que sacar a relucir, él tenía que defender a su hija, pero no decir nada, ahora viene una demanda contra los Guzmán”, añade Mhoni Vidente.

Así como recuerda que en el pasado, Alejandra Guzmán también tuvo problemas con Gloria Trevi y Paulina Rubio, de 55 y 51 años de edad respectivamente.

Esto indicaría que la rockera tiene un carácter difícil y que Fey no tendría toda la culpa de la cancelación del proyecto.

Y finalmente, se asegura que Fey estaría por lanzar un dueto musical con su sobrino Maurio Bautista, de 26 años de edad, información que aún no se ha confirmado.