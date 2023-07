Ferka ¿se queda o se va? Esto decidió Adela Micha sobre su futuro en La Saga, luego de que protagonizó varias polémicas en un reality show.

Tras ser la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México, Ferka recibió un sinfín de críticas.

Y es que usuarios señalaron que no les había gustado la manera en la que se había exhibido en el reality.

Los ataques contra Ferka no cesaron, e incluso algunos le pidieron a Adela Micha -de 60 años de edad- que la despidiera del programa “Se te estuvo di y di” de La Saga.

En medio de todas las especulaciones, Adela Micha ya tomó una decisión sobre el futuro de Ferka, de 36 años de edad.

Ferka (@ferk_q / Instagram)

Adela Micha ya tomó una decisión sobre el futuro de Ferka en La Saga

Aunque solo estuvo tres semanas dentro de La Casa de los Famosos México, María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, se convirtió en una de las participantes más polémicas.

Tras su salida de La Casa de los Famosos México, Ferka siguió recibiendo varias críticas e incluso surgieron rumores de que podría perder su trabajo.

Esto, por la manera en la qué jugó en el reality.

Luego de todas las especulaciones sobre el futuro laboral de Ferka, Adela Micha ya rompió el silencio y esto fue lo que dijo sobre su regreso a “Se te estuvo di y di”.

Durante la emisión del lunes 4 de julio del programa “Se te estuvo di y di”, Adela Micha envió un claro mensaje.

Adela Micha habló sobre el futuro de Ferka en su canal La Saga. (Especial / Especial)

Adela Micha señaló que sería el equipo de “Se te estuvo di y di” quienes tomarían la decisión sobre la permanencia o expulsión de Ferka.

Para ello, cada conductor tenía que argumentar su respuesta sobre el por qué querían que se quedará o no Ferka.

Jenny García señaló que ella no podía opinar, pues solo había llegado para suplir a su amiga Ferka siempre consciente de que ella tendría su lugar.

Phabs destacó que Ferka ha estado desde el principio del programa y en medio de los dimes y diretes, el equipo ha funcionado; por lo que consideró que se debería de quedar.

Deborah “La Grande” confesó que sí se tenía que sentar con Ferka para resolver algunas diferencias, pero sabe que con comunicación todo se arregla.

Pablo Chagra puntualizó que La Casa de los Famosos México no definía a Ferka y por eso le mostraba su apoyo pues la conocía como persona fuera del reality.

De esta manera se confirmó que Ferka sigue en La Saga en “Se te estuvo di y di”, además de que se incorpora Jenny García .

Ferka (@pablo.chagra / Instagram )

Usuarios cuestionan decisión de Adela Micha sobre el futuro de Ferka en La Saga

Tras confirmarse que Ferka se queda en “Se te estuvo di y di”, usuarios de inmediato cuestionaron a Adela Micha por esta decisión.

Usuarios de inmediato criticaron que Ferka siga siendo parte de La Saga luego de la actitud que mostró en La Casa de los Famosos México.

“Fuera Ferka, Adela a los compañeros se les defiende y no se les echa caca”, “Fuera Ferka claro que te define, no fuiste leal”, “Ya no veremos el programa”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en Youtube.

Estos comentarios también se replicaron en el Instagram de Pablo Chagra, y es que usuarios han mostrado su molestia de que Ferka siga en “Se te estuvo di y di”.

“No lo veré por Ferka”, “No lo vean por favor porque está Ferka”, “No pues mejor me voy a ver otro programa!”, “Tan fácil dejemos de ver el programa y verán como la sacan”, escribieron.