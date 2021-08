Fátima Molina niega que uso influencias para sacar sus pertenencias: “Está casi todo perdido”

Tras la explosión un edificio en la alcaldía Benito Juárez, CDMX, Fátima Molina se ha encontrado en medio de la polémica, pues fue una de las personas que vivía en el lugar.

Luego de que presuntos vecinos habían denunciado que Fátima Molina habría usado sus influencias para sacar sus pertenencias. La actriz se defendió asegurando que esto es mentira y aseguró que ha respetado todas las medidas de las autoridades.

En entrevista con ‘El Universal’ un supuesto vecino tachó de “gandalla” a Fátima Molina pues aseguró que había utilizado sus influencias para poder sacar sus cosas de su departamento.

Tras las críticas en su contra, Fátima Molina se defendió en sus redes sociales desmintiendo toda la información que ha circulado sobre ella.

En un mensaje que compartió en Twitter y en sus Instagram Stories, Fátima Molina señaló que ella no ha usado sus influencias para sacar sus pertenencias como un vecino que no conoce lo dijo.

“Solo para aclarar, yo no he hecho mudanza ni he usado ‘mis influencias’ para sacar mis cosas del departamento en el que vivía como dice una persona que no conozco y que evidentemente no me conoce”

Fátima Molina