La familia de Carmen Salinas alertó que han estado intentando hackear el WhatsApp de la actriz, luego del derrame cerebral que sufrió la noche del 10 de noviembre.

Gustavo Briones, sobrino y asistente personal de Carmen Salinas pidió a reporteros advertir al público sobre estos intentos de hackeo para evitar que sea víctima de algún delito .

Y es que, el sobrino de Carmen Salinas dijo que podrían intentar extorsionar a los fans de la actriz , pidiéndoles dinero en su nombre.

“Respecto al WhatsApp de mi tía, ahorita me lo intentaron hackear. Me llegaron ahorita mensajes de que están intentando hackear el WhatsApp de mi tía. Me dijeron que ingresara unos códigos, obvio no los metí”

Gustavo Briones, sobrino y asistente personal de Carmen Salinas