Brenda Bezares asegura que ‘algo’ asustaba a su hijo cuando era niño, ¿era Paco Stanley? Hasta un padre exorcizó su casa para liberarla del espíritu.

La familia de Mario Bezares ha pasado por todo; desde sus problemas legales por la muerte de Paco Stanley, hasta vivir en una ‘casa embrujada’.

Durante una entrevista con De Primera Mano, Brenda Bezares -de 56 años de edad- reveló que una entidad molestaba a su hijo y hasta hicieron un exorcismo en su casa.

La vida de Brenda Bezares no ha sido nada fácil, pues mientras Mario Bezares -de 65 años de edad- estaba en la cárcel, ella se hizo cargo de sus hijos sola y trataba de demostrar la inocencia de su esposo.

Fue durante este periodo cuando Brenda Bezares y su hijo vivieron una experiencia paranormal.

Brenda Bezares narró que su hijo no podía dormir en la noches, pues aseguraba que “una señora lo molestaba”.

En ese entonces, Brenda Bezares vivía en una casa en la alcaldía Tlalpan con sus hijos.

“Mi hijo el grande siempre en la noche llegaba y me decía: ‘Mamá la señora no deja dormir’ y yo: ‘¿Cuál señora mijito si aquí no hay nadie?’ Entonces me decía: ‘Mamá es que la señora llora mucho y no me deja dormir’”

Brenda Bezares