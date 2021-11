Enrique Rocha tuvo la muerte de los justos: “Se durmió y ya no despertó” dice Juan Ferrara. El actor lamentó que ya no pudo reencontrarse con su gran amigo.

Juan Ferrara, quien fue uno de los grandes amigos de Enrique Rocha, se comunicó con el programa Hoy para hablar sobre la trayectoria del famoso.

Durante su conversación, Juan Ferrara reveló que cuando le informaron de la muerte de Enrique Rocha pensó que se trataba de una broma.

El programa Hoy le rindió un homenaje a Enrique Rocha, durante el matutino se presentaron varias entrevistas con los famosos que tuvieron la fortuna de convivir con el actor.

Tal fue el caso de Juan Ferrara quien recordó la gran amistad que conservó por varios años con Enrique Rocha. Una de las preguntas que le hicieron los conductores fue ¿cómo murió el actor?

Juan Ferrara confesó que Enrique Rocha tuvo la muerte de los justos ya que se acostó para dormir y ya no se despertó.

“Lo que me decía Emilio Cárdenas, un amigo entrañable, me dijo que él se acostó para ver al día siguiente la carrera. A él le gustaban mucho los deportes, siempre estaba pendiente de todo. Ya no se despertó, tuvo lo que le llaman la muerte de los justos”

