Cristián Rocha, hijo de Enrique Rocha, conmovido por las muestras de cariño hacia su padre y en entrevista destacó que no solo fue un gran actor sino también un excelente padre.

Durante el homenaje que realizó el programa Hoy a Enrique Rocha, su hijo agradeció todas las muestras de carillo que ha recibido su familia tras la muerte de su papá.

Cristián Rocha, hijo de Enrique Rocha, confesó que el mayor consejo que le dio su padre fue ser muy buena persona, algo que él trabajo durante toda su vida.

El 7 de septiembre se dio a conocer la muerte de Enrique Rocha a los 81 años, desde ese momento las celebridades han mandado condolencias a la familia del actor.

En entrevista para el programa Hoy, Cristián Rocha, hijo de Enrique Rocha, se mostró muy agradecido con todas las muestras de cariño que ha recibido su papá.

Cristián Rocha agradeció las muestras de cariño que expresaron los conductores del programa Hoy para Enrique Rocha.

En el video, Cristián Rocha destacó que Enrique Rocha no solo fue un gran actor, sino también era un excelente padre que deja un gran vacío en la familia. De acuerdo con su hijo, el famoso siempre se mantuvo muy cercano a sus seres queridos.

“Él era más profesional en esa parte y la verdad es que no sabría más que decir más que es un excelente padre y mi mejor amigo, y que lo voy a extrañar muchísimo al igual que mi familia”

En ese sentido Cristián Rocha destacó que a su papá no le gustaba dar explicaciones sobre su vida privada, ya que siempre fue muy profesional y supo separar su trabajo.

“Él siempre fue una persona muy apegada a su familia, a mí, a mis hijos, a mi esposa, pero él siempre trato de no estar tanto en contacto con la parte de la farándula, como que de repente no le gustaba tanto explicar todo lo que pasaba en su vida cotidiana”

Cristián Rocha puntualizó que Enrique Rocha siempre fue una persona muy alegre y destacó que algo que le encanta es que nadie puede decir algo mal de su papá.

“Supo guardar su distancia, dividir su vida profesional con su vida familiar, su vida íntima, y creo que por eso nadie habla mal de él, que eso es lo que me encanta”

En el video Cristián Rocha reveló que el mejor consejo que le pudo dar su papá es ser una buena persona y estar presente en la vida de los seres queridos.

“Yo creo que el más importante de todos siempre fue ‘sé una buena persona con todo mundo’, y creo que he tratado también de pasar para mis hijos, creo que eso es lo que más me llevo de él, además de su inmenso cariño y el respeto que le tengo más allá de la parte laboral que tiene, como humano es increíble todo lo que me dejó”

Cristián Rocha