Enrique Albores, conductor de Hoy, denuncia en redes sociales que fue amenazado de muerte en un bar de Morelos.

Capi Albores, como es conocido Enrique Albores, es famoso por su participación en múltiples programas, incluido Hoy.

Recientemente, Capi Albores compartió en redes sociales que fue amenazado de muerte por empleados de un restaurante en Morelos.

El sábado 22 de junio, Capi Albores compartió en X una serie de videos para exponer la violencia que se vive en Morelos.

Enrique Albores se encontraba en una en Lomas de Cocoyoc, cuando cruzó por el bar Snack Wings para pasar a otro establecimiento.

“Fui al centro comercial ahorita, el snack bar wings que está en el centro comercial de Lomas de Cocoyoc, cruce para comprar pan y de regreso había un mesero que no me dejaba pasar y le dije: ‘hijo déjame pasar, estoy lastimado de mi pierna’”

El conductor del clima menciona que al cruzar por este bar, el cajero del establecimiento lo llamó ‘pobre pendejo’ y ‘naco’.

“Después llega otro muchacho de playera negra y me amenaza de muerte, me dice: ‘A ti pendejo te voy a meter un plomazo ¿Imagínate en qué país vivimos, que en un centro comercial el dueño del lugar te pueda amenazar porque crucé por ahí caminando?”

Capi Albores pidió a Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, y al fiscal del estado -Paulino Rivera Torres- que atienda su denuncia.

En un segundo video, Capi Albores compartió cómo el supuesto gerente del lugar lo señalaba de agredir a sus empleados, lo cual fue negado por el conductor.

“Tú me dijiste pendejo y me agrediste. Tienes tan poco valor como persona y ahorita que te estoy grabando huyes, porque eres un mexicano corriente”, aseguró Enrique Albores.

Capi Albores asegura que nunca insultó a los trabajadores, por lo que no entiende la agresión de estos.

“Ya esta afuera del negocio y me grita: “Eres un pobre pendej… y jodido, creído de Televisa’ y me regreso y le dije: ‘Oye qué te pasa, por qué me insultas, yo no te estoy insultado’”

Según Capi Albores, las agresiones no sólo fueron verbales, pues también lo empujaron y lo retaron a golpes.

“Se sale del mostrador y va agredirme, me empuja, me agrede, me quiere retar a golpes y el mesero de negro se mete en medio para que no me golpeé”

Enrique Albores