Eminem abrirá restaurante inspirado en su canción ‘Lose Yourself’

A través de un comercial de televisión, el rapero Marshall Bruce Mathers III , mejor conocido como Eminem, anunció la apertura de su próximo restaurante.

De acuerdo al comercial, el nuevo restaurante de Eminem llevará por nombre ‘Mom’s Spaghetti’, una referencia directa a su canción ‘Lose Yourself’.

El restaurante de Eminem inspirado en ‘Lose Yourself’, tema musical de la película ‘8 MIle’ de 2002 que le valió un premio de la Academia a ‘ Mejor Canción Original’ , abrirá el próximo 29 de septiembre.

Instagram / Eminem (Instagram / Eminem)

‘Mom’s Spaghetti’, restaurante de Eminem, estará ubicada en la ciudad de Detroit

La apertura del restaurante de Eminem, ‘Mom’s Spaghetti’, será en la ciudad de Detroit y tendrá una variedad de platillos aunque, su especialidad serán las hechas a base de pasta.

Asimismo, y tal y como lo ha anunciado el sus comerciales, Eminem contará con su propia tienda de souvenirs llamada ‘The Trailer’.

De hecho, en el comercial de Eminem promocionando la apertura de su nuevo restaurante, invita al público a llamar a una especie de hotline para obtener más información.

Eminem se asoció con un grupo restaurantero para abrir ‘Mom’s Spaghetti’

De acuerdo con The Detroit News , el nuevo restaurante de Eminem llamado ‘Mom’s Spaghetti’ e inspirado en la canción ‘Lose Yourself’, está en asociación con Union Joints.

Este es un grupo restaurantero de la ciudad con el que Eminem ya ha trabajado en 2017 y 2018 para abrir locales similares.

Se sabe que la asociación entre Eminem y la cadena de restaurantes envió mas de 400 comidas a trabajadores de salud durante los primeros meses de la pandemia por coronavirus.

Por supuesto, las reacciones de los fans no se han hecho esperar e incluso algunos admitieron que, cuando vieron el anuncio de Eminem, pensaron que trataría sobre un nuevo disco del rapero.

Sin embargo, el último disco de Eminem, ‘ Music to Be Murdered By ’ salió el año pasado, es decir en 2020.