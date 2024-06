Emilio Osorio -de 21 años de edad- estará en Aventurera y debutará con una tarea que le encomendó su papá, Juan Osorio.

Aventurera abrió el telón el 20 de junio en el Salón Los Ángeles y Juan Osorio -de 66 años de edad- invitó a su hijo Emilio Osorio al gran estreno.

Pero no será un simple invitado, pues Emilio Osorio también participará en la obra ¿con un personaje?

Aventurera tiene un gran elenco y Emilio Osorio no podía faltar en la producción de su papá.

El hijo de Juan Osorio acudió al estreno de Aventurera y reveló que tendrá una participación especial.

Pero en esta ocasión no será actuando, pues la carrera de Emilio Osorio ahora está enfocada en la música y por eso va a cantar.

“Ya me dieron fecha, no sé si la puedo decir, no quiero que me regañen, pero va ser con la Sonora y voy a estar cantando con ellos aquí en Aventurera, entonces va estar bonito”

Emilio Osorio