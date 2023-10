Eleazar Gómez y Jeni de la Vega se comprometieron hace unos días ¿el actor va ser papá? La noticia habría tomado por sorpresa a la influencer.

En septiembre, Eleazar Gómez y Jeni de la Vega -de 29 años de edad- revelaron que se habían comprometido, lo que causó gran sorpresa.

La pareja llevaba algunos meses de salir cuando decidieron dar el siguiente paso y comenzaron las especulaciones sobre un embarazo.

¿Jeni de la Vega está embarazada? Esto se sospecha

Eleazar Gómez -de 37 años de edad- tiene un turbio pasado, luego de que estuvo en la cárcel por golpear a su exnovia Tefi Valenzuela, de 33 años de edad.

A pesar de esto, Jeni de la Vega comenzó a salir con Eleazar Gómez y aseguró que no temía a tener el mismo destino que Tefi Valenzuela, pues creía en el cambio del actor.

Eleazar Gómez y Jeni de la Vega (Especial)

La relación se volvió seria y ahora Jeni de la Vega se va casar con Eleazar Gómez; la boda se realizaría en marzo de 2024.

El apresurado compromiso provocó rumores y uno asegura que Jeni de la Vega está embarazada, noticia que la tomó por sorpresa.

El programa Chisme No Like asegura que Jeni de la Vega se desmayó, por lo que acudió al hospital donde le confirmaron que está embarazada.

Lamentablemente, el embarazo de Jeni de la Vega sería de alto riesgo porque la conductora ya había perdido a un bebé, según información de Chisme No Like.

Javier Ceriani dijo que Jeni de la Vega estuvo embarazada de un “famoso cantante que no iba a pronunciar”, dando a entender que era de Peso Pluma.

Eleazar Gómez y Jeni de la Vega serán padres ¿por eso se casan?

Javier Ceriani mencionó que el compromiso de Jeni de la Vega y Eleazar Gómez era sospechoso, tomando en cuenta los antecedentes del actor.

Todo indica que la pareja decidido llegar al altar, porque están esperando a su primer bebé.

Lo que no especificó Chisme No Like, es si Jeni de la Vega se enteró de su embarazo antes o después de su compromiso.

En otra entrevista, Jeni de la Vega negó estar embarazada y simplemente dijo que se iba casar porque estaba enamorada.

Jeni de la Vega aseguró estar viviendo la mejor etapa de su vida y aseguró que Eleazar Gómez nunca ha sido violento con ella.